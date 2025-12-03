قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات مجلس النواب

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية، برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول لانتخابات اللجان الملغاة في المرحلة الأولى.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات حتى الآن على مستوى اللجان العامة السبع، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى.

محافظة سوهاج

ولفت إلى أن هناك خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز ومديريات الخدمات لمتابعة الموقف أولا بأول.

