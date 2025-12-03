دائرة إطسا بالفيوم تشهد اليوم جولة الإعادة الوحيدة على مستوى الجمهورية

وفقًا لما نقلته “إكسترا نيوز”، تُجرى اليوم، الأربعاء، جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وهي الدائرة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تستكمل فيها المنافسة عبر الإعادة، وذلك بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة على مستوى المحافظات، من بينها دائرتا مركز وبندر الفيوم وأبشواي.

وتشهد إطسا إعادة بين أربعة مرشحين لحسم مقعدين فرديين.

أربعة مرشحين في سباق متقارب.. فوارق الأصوات تشعل المنافسة

أسفرت الجولة الأولى عن تقارب كبير بين المرشحين الأربعة المتصدرين، وجاءت نتائجهم كالتالي:

ياسر سلومة: 22,642 صوتًا

مصطفى البنا: 21,762 صوتًا

أكرم محمد علي (شعت): 20,777 صوتًا

حسام خليل عبد الرازق: 14,237 صوتًا

وبحسب “إكسترا نيوز”، فإن هذا التقارب أشعل أجواء المنافسة وجعل الدائرة الأكثر سخونة في الفيوم هذا العام.

حراك واسع في القرى.. كل مرشح يستند إلى قلعته التصويتية

يشهد المشهد الانتخابي في إطسا حراكًا مكثفًا، خصوصًا داخل القرى التي تعد المعاقل الرئيسية للمرشحين:

نشاط ملحوظ لأنصار مصطفى البنا في منية الحيط

تحركات واسعة لحملة أكرم شعت في تطون

انتشار قوي لأنصار حسام خليل داخل بندر إطسا

نشاط واضح لحملة اللواء ياسر سلومة في الوانيسة

وتُعد دائرة إطسا واحدة من أكبر دوائر الفيوم من حيث المساحة وعدد السكان، ما يمنحها وزنًا انتخابيًا كبيرًا.

فتح اللجان في ثلاث دوائر.. والإعادة الفعلية في إطسا فقط

وأوضحت “إكسترا نيوز” أن اللجان الفرعية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا داخل دوائر: مركز وبندر الفيوم، أبشواي، وإطسا.

وتُعاد الانتخابات كليًا في الدائرتين الأوليين، بينما تقتصر الإعادة على دائرة إطسا فقط.

ويبلغ عدد من يخوضون السباق اليوم 28 مرشحًا:

18 في مركز وبندر الفيوم

6 في أبشواي

4 في إطسا

كما تضم دائرة إطسا 73 مقرًا انتخابيًا وعددًا كبيرًا من اللجان الفرعية لضمان سهولة الوصول وانسيابية العملية.

إقبال متفاوت.. وتنظيم مشدد داخل اللجان

شهدت الساعات الأولى من التصويت هدوءًا نسبيًا في المدن، مقابل إقبال أعلى في القرى، خصوصًا تلك المرتبطة بمعاقل المرشحين.

وتسير العملية الانتخابية وسط تنظيم دقيق وتواجد أمني مكثف، مع تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم داخل مقار الاقتراع.