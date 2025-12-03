الكرملين: تحول أوروبا عن الغاز الروسي سيسرع تراجعها الاقتصادي

حذر الكرملين من أن تحول الاتحاد الأوروبي إلى مصادر طاقة أكثر تكلفة بدلا من الغاز الروسي، سيسرع من وتيرة فقدان الاقتصاد الأوروبي لإمكاناته الريادية وقدرته التنافسية، بحسب قناة روسيا اليوم.

مصادر طاقة أكثر تكلفة





وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بهذه الطريقة، تحكم أوروبا على نفسها بشراء مصادر طاقة أكثر تكلفة بكثير، وهو ما سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة على اقتصادها ويضعف قدرتها التنافسية. لن يؤدي ذلك سوى إلى تسريع عملية فقدان الاقتصاد الأوروبي لإمكاناته القيادية، وهي العملية التي بدأت ملامحها تتضح بالفعل خلال السنوات الأخيرة".





وجاء ذلك بحسب ما أفاد به بيسكوف ردا على سؤال حول موقف موسكو من تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أوروبا لن تعتمد بعد الآن على الغاز الروسي.





اتفاق حظر واردات الغاز الروسي





وفي وقت سابق اليوم توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض حظر على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد ستة أسابيع من دخول القرار حيز التنفيذ. مع ذلك، سيتم منح العقود القائمة فترة انتقالية.