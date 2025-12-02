قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم خاصة مع استمرار تغير الأسعار على مدار اليوم، وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو الاستخدامات التقليدية.

وفي هذا التقرير، نستعرض تحديثًا شاملًا لأسعار الذهب اليوم وفق أحدث أسعار سوق الصاغة ليوم الثلاثاء 2 ديسمبر بعد تسجيل ارتفاع جديد في أغلب الأعيرة.



أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت الأسعار موجة ارتفاع جديدة، شملت جميع الأعيرة، وذلك انعكاسًا للتحركات العالمية في سوق الذهب، إلى جانب زيادة الطلب المحلي.

أسعار الذهب عيار 24

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل:

6435 جنيهًا للبيع

6410 جنيهًا للشراء

بزيادة قدرها 10 جنيهات مقارنة بالتحديث السابق.



أسعار الذهب عيار 22

سجل عيار 22 أيضًا ارتفاعًا بمقدار 10 جنيهات ليصل إلى:

5900 جنيهًا للبيع

5875 جنيهًا للشراء

مقابل 5890 جنيهًا للبيع و5865 جنيهًا للشراء في التحديث السابق.

أسعار الذهب عيار 21

ارتفع سعر عيار 21 في السوق ليبلغ:

5630 جنيهًا للبيع

5610 جنيهًا للشراء

بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5620 جنيهًا للبيع و5600 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 18

وصل سعر عيار 18 إلى:

4825 جنيهًا للبيع

4810 جنيهًا للشراء

بعد ارتفاع بقيمة 10 جنيهات عن التحديث السابق.

أسعار الذهب عيار 14

ارتفع عيار 14 ليسجل:

3755 جنيهًا للبيع

3740 جنيهًا للشراء

بزيادة 5 جنيهات عن السعر السابق.

أسعار الذهب عيار 12

سجل عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات ليبلغ:

3215 جنيهًا للبيع

3205 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة الذهب

شهدت الأونصة ارتفاعًا قويًا لتصل إلى:

200130 جنيهًا للبيع

199420 جنيهًا للشراء

بارتفاع 360 جنيهًا عن آخر تحديث.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع الجنيه الذهب ليسجل:

45040 جنيهًا للبيع

44880 جنيهًا للشراء

بزيادة قدرها 80 جنيهًا مقارنة بالتحديث السابق.

كيف تُحسب مصنعية الذهب؟

يتم احتساب سعر الذهب شامل المصنعية من خلال إضافة مبلغ يتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد.



وتختلف قيمة المصنعية حسب المنطقة، نوع المشغولات، الماركات، أو مدى دقة التصميم، وهو ما يفسر اختلاف سعر الذهب اليوم من محل لآخر.

لماذا ارتفع الذهب خلال الفترة الحالية؟

يرى خبراء سوق الذهب أن السبب الرئيسي وراء موجة الارتفاع الحالية يعود إلي:

- التحركات العالمية في أسعار الذهب.

- زيادة الطلب المحلي سواء بغرض الزينة أو الادخار.

- عوامل اقتصادية عالمية أثرت على حركة العملات والمعادن النفيسة.

التوقعات خلال الأيام المقبلة

تشير المؤشرات الأولية إلى احتمالية استمرار الأسعار في نطاق مرتفع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع السعر العالمي للذهب.

كما يتوقع محللون أن التوترات الاقتصادية العالمية ستظل محركًا أساسيًا لاتجاهات سعر الذهب اليوم في السوق.