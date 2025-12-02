الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح قبيل تصريحات باول وبيانات أميركية هامة

انخفض الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع خلال الجلسة السابقة، وذلك وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضاً تصريحات رئيس الفدرالي وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض معدلات الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4218.59 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر تشرين الأول.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5% إلى 4250.00 دولاراً.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تتوقع بنسبة 88% أن يخفض الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الأحد إنه سيكون سعيداً بتولي منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي إذا وقع عليه الاختيار.

وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى إمكانية تعيين رئيس جديد قبل عيد الميلاد.

ومثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يرى هاسيت أن معدلات الفائدة يجب أن تكون أدنى.

ويميل الذهب، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الارتفاع عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة.

ويركّز المستثمرون أيضاً على بيانات مهمة هذا الأسبوع، من بينها أرقام التوظيف لشهر نوفمبر تشرين الثاني التي ستصدر غداً الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر أيلول المقرر صدوره يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تقدّم تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم مزيداً من الإشارات بشأن السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 57.40 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1652.05 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.22% إلى 1427.22 دولاراً.