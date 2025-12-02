قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح قبيل تصريحات باول وبيانات أميركية هامة

ذهب
ذهب
وكالات

انخفض الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن لامس أعلى مستوى له في ستة أسابيع خلال الجلسة السابقة، وذلك وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضاً تصريحات رئيس الفدرالي وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض معدلات الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4218.59 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر تشرين الأول.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5% إلى 4250.00 دولاراً.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تتوقع بنسبة 88% أن يخفض  الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الأحد إنه سيكون سعيداً بتولي منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي إذا وقع عليه الاختيار.

وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى إمكانية تعيين رئيس جديد قبل عيد الميلاد.

ومثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يرى هاسيت أن معدلات الفائدة يجب أن تكون أدنى.

ويميل الذهب، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الارتفاع عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة.

ويركّز المستثمرون أيضاً على بيانات مهمة هذا الأسبوع، من بينها أرقام التوظيف لشهر نوفمبر تشرين الثاني التي ستصدر غداً الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر أيلول المقرر صدوره يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تقدّم تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم مزيداً من الإشارات بشأن السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 57.40 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1652.05 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.22% إلى 1427.22 دولاراً.

ذهب سعر الذهب اسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

البشعة

محمد أبو بكر: البشعة كفر وخروج عن الملة.. والإفتاء تحسم الجدل

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الابراج

ستات هذه الأبراج الأكثر جرأة وشجاعة.. اكتشفها

الماء

لو بتنسى تشرب.. اعرف أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الشتاء

الشفاء الذاتي

هل يمكن للجسم أن يعالج نفسه؟.. معلومات لا تعرفها عن عالم الشفاء الذاتي

بالصور

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في المدن والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد