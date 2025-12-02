يهتم المواطنون يومياً بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد الارتفاع الجنوني الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، ليصبح محل اهتمام الجميع .

نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر وكافة الأعيرة مع احتساب المصنعية ..

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6480 جنيهًا، ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتى تختلف من تاجر لآخر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 استقر صباح اليوم، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 5670 جنيهًا، ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتى تختلف من تاجر لآخر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار21

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 سجل حالة من الثبات، ليسجل سعر الجرام نحو 4860 جنيهًا، ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتى تختلف من تاجر لآخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء استقر عند قيمة 45360 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

الأونصة:

بالجنيه: 196930 جنيها للبيع، و195865 جنيها للشراء

بالدولار: 4130.65 دولار