قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
إصابة إسرائيليين في عملية طعن برام الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 2-12-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

 سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025،يعرضه صدى البلد بدون إضافة مصنعية، حيث جاءت أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة اليوم على النحو التالي:

سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب في السعودية

الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 45240 جنيها، وسعر الشراء 45000 جنيه.

عيار 24: سجل سعر البيع 6465 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 6430 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5925 جنيها، وسعر الشراء 5895 جنيها.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246465 جنيها6430 جنيها 
عيار 225925 جنيها5895 جنيها 
عيار 215655 جنيها5625 جنيها 
عيار 184845 جنيها4820 جنيها 
عيار 143770 جنيها3750 جنيها 
عيار 123230 جنيها3215 جنيها 
الاونصة201015 جنيها199950 جنيها 
الجنيه الذهب45240 جنيها45000 جنيه 
الأونصة بالدولار4239.08 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

عيار 21: بلغ سعر البيع 5655 جنيها، وسعر الشراء 5625 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

عيار 18: سجل سعر البيع 4845 جنيها، وسعر الشراء 4820 جنيها.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3770 جنيها، وسعر الشراء 3750 جنيها.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3230 جنيها، وسعر الشراء 3215 جنيها.

الأونصة: سجلت 201015 جنيها للبيع، و199950 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 45240 جنيها، وسعر الشراء 45000 جنيه.

الأونصة بالدولار: بلغت قيمتها 4229.61 دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 6465 جنيها للبيع و6430 جنيها للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة. 

أما الذهب عيار 22 فقد سجل 5925 جنيها للبيع و5895 جنيها للشراء، ويُعد من الأعيرة الشائعة في بعض المشغولات. 

سعر عيار 21 اليوم الثلاثاء بدون مصنعية

سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، 5655 جنيها للبيع و5625 جنيها للشراء. 

فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4845 جنيها للبيع و4820 جنيها للشراء، ويُستخدم بكثرة في المشغولات ذات التصميمات الحديثة. 

أما الذهب عيار 14 فقد وصل إلى 3770 جنيها للبيع و3750 جنيها للشراء، بينما سجل الذهب عيار 12 نحو 3230 جنيه للبيع و3215 جنيها للشراء. 

سعر الأونصة

الأونصة الذهبية سجلت 201015 جنيها للبيع و199950 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 45240 جنيها للبيع و45000 جنيه للشراء. وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة الأونصة بالدولار 4229.61 دولار.

سعر الذهب عيار 22 سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم أسعار أعيرة الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

البشعة

محمد أبو بكر: البشعة كفر وخروج عن الملة.. والإفتاء تحسم الجدل

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تتيح تتبع الأمتعة الذكي لركاب الخطوط الجوية التركية

شيري iCar V27

بتصميم الـ SUV.. ماذا تقدم شيري iCar V27؟

جيلي إمجراند

تبدأ من 61 ألف ريال.. أسعار ومواصفات أرخص سيدان تقدمها جيلي في السعودية

بالصور

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في المدن والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد