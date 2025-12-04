قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
برلمان

برلماني: مصر ثابتة على موقفها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني

النائب فيصل أبو عريضة
النائب فيصل أبو عريضة
حسن رضوان

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب، القيادي بحزب حماة الوطن، أن الشائعات التي روجتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تمثل حملة ممنهجة للضغط السياسي وتشويه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية الرافضة تماما لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين، موضحا أن هذه المزاعم الإسرائيلية تمثل محاولة جديدة لإثارة البلبلة وعرقلة أي اتفاقيات قائمة، موضحا أن الدولة المصرية ثابتة على نهجها الوطني والتاريخي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات تدعو لتهجيره .

أكد أبو عريضة، أن مصر أعلنت مرارا وتكرارا رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين، موضحا أن ذلك يمثل خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه خاصة وأنها تمس الأمن القومي المصري، مضيفا أن مصر كانت ومازالت القوة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والضامن لأي اتفاقات تهدف لحمايته، مضيفا أن الكيان المحتل يحاول خلق روايات إعلامية مضللة وكاذبة للتشويش على الجهود المصرية الخاصة بإدارة ملف المعابر .

وأشار أبو عريضة، إلى أن مصر ستظل دائما داعمة للقضية الفلسطينية الداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن الموقف المصري لم ولن يتغير ولن يقبل بالتهجير، ولا حلول على حساب الأمن القومي المصري، ولن تقبل بأي حلول أحادية يفرضها الكيان المحتل الإسرائيلي، مضيفا أن مصر ملتزمة، داعيا الجميع إلى الالتفاف خلف الموقف الرسمي للدولة المصرية في مواجهة محاولات التشويه والادعاءات الإسرائيلية .

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

محافظ العاصمة

إبراهيم صابر: القاهرة فازت بجائزتي أفضل محافظ عربي وأحسن مبادرة تنمية مجتمع محلي

جانب من الحدث

"اللغة والذات" ندوة بجامعة الوادي الجديد تكشف أثر التعبير اللغوي على الصحة النفسية للطلاب

جانب من الورشه

تعليم الوادي الجديد: تنفيذ ورشة عمل لرفع كفاءة مسئولي الموهوبين

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

