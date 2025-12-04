برلماني: مصر ثابتة على موقفها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب، القيادي بحزب حماة الوطن، أن الشائعاتكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب، القيادي بحزب حماة الوطن، أن الشائعات التي روجتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تمثل حملة ممنهجة للضغط السياسي وتشويه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية الرافضة تماما لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين، موضحا أن هذه المزاعم الإسرائيلية تمثل محاولة جديدة لإثارة البلبلة وعرقلة أي اتفاقيات قائمة، موضحا أن الدولة المصرية ثابتة على نهجها الوطني والتاريخي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات تدعو لتهجيره .

أكد أبو عريضة، أن مصر أعلنت مرارا وتكرارا رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين، موضحا أن ذلك يمثل خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه خاصة وأنها تمس الأمن القومي المصري، مضيفا أن مصر كانت ومازالت القوة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والضامن لأي اتفاقات تهدف لحمايته، مضيفا أن الكيان المحتل يحاول خلق روايات إعلامية مضللة وكاذبة للتشويش على الجهود المصرية الخاصة بإدارة ملف المعابر .

وأشار أبو عريضة، إلى أن مصر ستظل دائما داعمة للقضية الفلسطينية الداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن الموقف المصري لم ولن يتغير ولن يقبل بالتهجير، ولا حلول على حساب الأمن القومي المصري، ولن تقبل بأي حلول أحادية يفرضها الكيان المحتل الإسرائيلي، مضيفا أن مصر ملتزمة، داعيا الجميع إلى الالتفاف خلف الموقف الرسمي للدولة المصرية في مواجهة محاولات التشويه والادعاءات الإسرائيلية .