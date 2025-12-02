ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

نشرت الإعلامية ياسمين عز صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خلال حضورها مؤتمر الموسيقى العربية الأول في الرياض.

تفاصيل إطلالة ياسمين عز

تألقت ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة مرتدية فستانا قطيفة كشف عن قوامها الممشوق وخصرها المنحوت.





واختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





وتتميز ياسمين عز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين عز على إطلالات جديدة والتي تنال رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عن إجرائها عدة عمليات تجميلية حتى أصبحت بشكلها الحالي.





يذكر أن الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أثارت جدلا كبيرا بعد تصريحاتها المتكررة لصالح الرجل وإعلانها ضرورة أن تسكت المرأة عن أي شيء تتعرض له.

وننشر إليكم أبرز صور جريئة لـ ياسمين عز..