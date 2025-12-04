حزب الاتحاد الديمقراطي السوداني: تحركات دبلوماسية مصرية لدعم السودان ووحدته

قال معتز الفحل، آمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي ، إن التحركات الدبلوماسية المصرية، خصوصًا اتصالات وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي مع المبعوث الأمريكي، إضافة إلى التنسيق المصري السعودي، تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الموقف السوداني على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه الجهود تعكس اهتمامًا عربيًا واضحًا بوحدة السودان ودعم مؤسساته الشرعية في مواجهة محاولات فرض واقع جديد بقوة السلاح.

وأضاف الفحل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية ، أن السودان يتجه نحو حل سياسي يحترم تطلعات الشعب، ويعترف بأن الميليشيا قوة إرهابية لا يمكن أن تكون جزءًا من المشهد الرسمي للدولة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستظل صاحبة السيادة والتراتبية القانونية التي تمثل أساس أي سلطة انتقالية أو مستقبلية في البلاد.

وأكد أهمية تقديم المسار الإنساني في هذه المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى أن الميليشيات باتت توظّف هذا المسار لإدخال السلاح والغذاء لعناصرها، بينما تُحرم أعداد كبيرة من المدنيين من الاحتياجات الأساسية.

وشدد على ضرورة ضبط هذا المسار وتفعيله بشكل صحيح، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وحماية المدنيين من التلاعب الذي تمارسه الميليشيات في مناطق سيطرتها.