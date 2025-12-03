قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
الجزائر تستهل حملة الدفاع عن لقب كأس العرب بتعادل سلبي مع السودان

مجدي سلامة

استهلت الجزائر حملة الدفاع عن لقب كأس العرب لكرة القدم بالتعادل دون أهداف مع منتخب السودان اليوم الأربعاء بعدما لعبت الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد آدم وناس بينما تعملق حارس السودان البديل محمد النور في الدفاع عن مرماه.

ودخل منتخب الجزائر بقيادة المدرب مجيد بوقرة المباراة وسط انتقادات للتغييرات الكثيرة التي شهدتها التشكيلة مقارنة بالفريق الفائز باللقب قبل أربع سنوات والتي أرجعها المدرب إلى رفض بعض الأندية الأوروبية السماح للاعبيها بالرحيل عن صفوفها للمشاركة في البطولة.

لكن حامل اللقب استهل المباراة بقوة على ملعب أحمد بن علي في قطر وحول دفاع السودان هجمة خطيرة إلى ركنية في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة العاشرة حول سفيان بن دبكة عرضية خطيرة برأسه لكن الكرة حادت عن المرمى.

وبعدها بثلاث دقائق رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للجزائر بعد سقوط عادل بولبينة في المنطقة بعد احتكاك مع مدافع وحدثت مناوشات بين لاعبي المنتخبين.

وحاول المنتخب السوداني مبادلة المنتخب الجزائري الهجمات لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع المنافس.

وفي الدقيقة 25 أبعد أحد مدافعي السودان تسديدة بولبينة التي كانت في طريقها للمرمى.

وتعملق حارس السودان محمد النور، الذي شارك بدلا من منجد النيل الذي أصيب خلال الإحماء، في الدقيقة 26 حين تصدى لتسديدة قريبة من المرمى قبل أن يسيطر على ركنية للجزائر ويبعد الخطورة في الدقيقة 34.

كما تصدى النور لتسديدة قوية من بولبينة أخطر لاعبي الجزائر في الدقيقة 43.

وطرد وناس لاعب الجزائر في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لحصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخل متهور على منافس.

وسيلتقي العراق والبحرين في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات المجموعة الرابعة أيضا.

السودان يستفيد من النقص العددي

واستغل منتخب السودان النقص العددي في صفوف الجزائر في بداية الشوط الثاني ليحول دفاع الجزائر هجمة خطيرة من جهة اليسار لركنية بعد مرور ثلاث دقائق بعد الاستراحة.

واستمرت محاولات السودان على مرمى حارس الجزائر فريد شعال بينما حاولت الجزائر استغلال مهارة لاعبيها في الهجمات المرتدة إذ أجبر رضوان بركان مدافعا على الحصول على إنذار بسبب عرقلته قرب منطقة الجزاء ليسدد بولبينة الركلة الحرة في الدقيقة 62 لكن الحائط الدفاعي تصدى لها وأمسكها الحارس.

وأهدر السودان أخطر فرصة له خلال اللقاء بتسديدة قريبة اصطدمت بالشباك الجانبية في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 74 أبعد حارس الجزائر الخطورة بعد تمريرة عرضية خطيرة من السودان.

وتصدى دفاع السودان لهجمتين متتاليتين من الجزائر في الدقيقة 79 قبل أن يحل أمير سعيود، الذي قاد الجزائر للفوز بلقب النسخة الماضية من كأس العرب، محل بولبينة قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

