محمد العدل عن تعادل السودان والجزائر: مشكلة في وادي النيل كله

علق المنتج محمد العدل على تعادل منتخب الجزائر مع السودان سلبيًا، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "فريق السودان يفتقد لمهاجم واضح إن دي مشكلة في وادي النيل كله".

تعادل الجزائر مع السودان

تعادل منتخب الجزائر مع شقيقه السوداني سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب “أحمد بن علي”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وشهدت المباراة محاولات شرسة من الجزائر والسودان لمحاولة تسجيل هدف لكن غاب عنهم التركيز في اللمسة الأخيرة .

وتعرض أدم وناس لاعب منتخب الجزائر للطرد في نهاية الشوط الأول بعد الحصول على بطاقتين صفراوين أثر تدخلات عنيفة على لاعبي السودان

ويلعب منتخب الجزائر رفقة السودان في المجموعة الرابعة وبرفقتهم العراق والبحرين.