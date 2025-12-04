تعرف على قائمة سيدات سلة الأهلي في بطولة أفريقيا

أعلن طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الاهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة إفريقيا للأندية، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‏‎‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- آسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».

‏‎وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – القلوب الشجاعة من مالاوي.