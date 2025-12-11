قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور
برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة
عقب مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
تعليم جنوب سيناء يحتفي بمهارات الجمباز ويكرّم التلاميذ المتفوقين بالتعاون مع تربل إس
عصابة بتوزع المخدرات بالعربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنشور
رياضة

منتخب مصر يواصل استعداداته لبطولة أمم إفريقيا| صور

حسام حسن
حسام حسن
سارة عبد الله

خاض لاعبو منتخب مصر، مران صباح اليوم الخميس في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي تنطلق ٢١ ديسمبر الجاري بالمغرب.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي وحتى 18 يناير 2026.

ويشارك المنتخب بقيادة حسام حسن ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلاً من مصر وجنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

تريزيجية من مران المنتخب
حسام حسن مران المنتخب
 مران المنتخب
أحمد فتوح من مران المنتخب

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب

 

-يوم 22 ديسمبر تواجه مصر نظيرتها زيمبابوي في تمام الساعه11 مساء.

-يوم 26 ديسمبر تواجه مصر نظيرتها جنوب أفريقيا في تمام الساعه 6 مساءً.

-يوم29 ديسمبر تواجه مصر نظيرتها أنجولا في تمام الساعه 7 مساءً.

منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية الأمم الإفريقية المغرب حسام حسن

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

