منتخب مصر يواصل استعداداته لبطولة أمم إفريقيا| صور

خاض لاعبو منتخب مصر، مران صباح اليوم الخميس في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي تنطلق ٢١ ديسمبر الجاري بالمغرب.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي وحتى 18 يناير 2026.

ويشارك المنتخب بقيادة حسام حسن ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلاً من مصر وجنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

تريزيجية من مران المنتخب

حسام حسن مران المنتخب

مران المنتخب

أحمد فتوح من مران المنتخب

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب

-يوم 22 ديسمبر تواجه مصر نظيرتها زيمبابوي في تمام الساعه11 مساء.

-يوم 26 ديسمبر تواجه مصر نظيرتها جنوب أفريقيا في تمام الساعه 6 مساءً.

-يوم29 ديسمبر تواجه مصر نظيرتها أنجولا في تمام الساعه 7 مساءً.