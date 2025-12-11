وليد سليمان يوجه رسالة لـ خالد مرتجي في أحدث ظهور.. ماذا قال؟

وجه وليد سليمان، نجم الأهلي السابق، رسالة لخالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص وليد سليمان على تهنئة مرتجي بعيد ميلاده، وشارك صورتهما وكتب: “كل سنة وانت طيب يا هندسة وعقبال مليون سنة”.

وليد سليمان وخالد مرتجي

ويلتقى فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق انبي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس عاصمة مصر.



وتنطلق مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.



وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وانبي فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة.



ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة انبي في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى المنتخبات الوطنية.