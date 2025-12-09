قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أخبار العالم

ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة

ترامب
ترامب
الخارجي

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفصاح عما إذا كان سيسعى لسحب جنسية الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة إذا فاز في القضية التي وافقت المحكمة العليا مؤخرا على الفصل فيها - لكنه أضاف أن خسر القضية سيكون "مدمرا".

وتأتي تصريحات ترامب في مقابلته مع “بوليتيكو” بعد أيام من موافقة المحكمة العليا على تقرير ما إذا كانت محاولاته لإنهاء حق المواطنة بالولادة دستورية.

المواطنة بالولادة هي المبدأ الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة يحق لهم أن يكونوا مواطنين بغض النظر عن أصل والديهم. وهي مضمونة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور، الذي تم التصديق عليه في عام 1868.

وعندما سئل عما إذا كان سيحاول سحب جنسية الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة إذا انتصر في القضية، قال ترامب لمجلة بوليتيكو: "بصراحة، لم أفكر في ذلك"، مضيفا أن المبدأ الأصلي كان "موجها لأطفال العبيد" و"كان يتعلق بالضبط بالحرب الأهلية."

وأضاف “تلك القضية لم تكن مقصودة من شخص غني قادم من بلد آخر، وسقط ووضع قدما في بلدنا، وفجأة تصبح عائلته كلها، كما تعلم، مواطنين أمريكيين”.

وسبق للرئيس الأمريكي أن أدلى بتصريحات تشير إلى أن جنسية بعض الأشخاص الذين تجاوزوه قد تكون في خطر، مثل إيلون ماسك، روزي أودونيل وزهران مامداني.

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

ليفربول

مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية .. مخاطر شرب مرضى القلب للماء المثلج

سرطان الرئة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بسرطان الرئة

كرات اللحمة

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

