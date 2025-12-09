ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفصاح عما إذا كان سيسعى لسحب جنسية الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة إذا فاز في القضية التي وافقت المحكمة العليا مؤخرا على الفصل فيها - لكنه أضاف أن خسر القضية سيكون "مدمرا".

وتأتي تصريحات ترامب في مقابلته مع “بوليتيكو” بعد أيام من موافقة المحكمة العليا على تقرير ما إذا كانت محاولاته لإنهاء حق المواطنة بالولادة دستورية.

المواطنة بالولادة هي المبدأ الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة يحق لهم أن يكونوا مواطنين بغض النظر عن أصل والديهم. وهي مضمونة بموجب التعديل الرابع عشر للدستور، الذي تم التصديق عليه في عام 1868.

وعندما سئل عما إذا كان سيحاول سحب جنسية الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة إذا انتصر في القضية، قال ترامب لمجلة بوليتيكو: "بصراحة، لم أفكر في ذلك"، مضيفا أن المبدأ الأصلي كان "موجها لأطفال العبيد" و"كان يتعلق بالضبط بالحرب الأهلية."

وأضاف “تلك القضية لم تكن مقصودة من شخص غني قادم من بلد آخر، وسقط ووضع قدما في بلدنا، وفجأة تصبح عائلته كلها، كما تعلم، مواطنين أمريكيين”.

وسبق للرئيس الأمريكي أن أدلى بتصريحات تشير إلى أن جنسية بعض الأشخاص الذين تجاوزوه قد تكون في خطر، مثل إيلون ماسك، روزي أودونيل وزهران مامداني.