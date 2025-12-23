قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم دمياط تحصد مراكز متقدمة في مسابقات الفن التشكيلي والطفولة

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

​في إنجاز جديد يضاف إلى سجلات مديرية التربية والتعليم بدمياط، حقق أبناء المحافظة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات الفن التشكيلي والطفولة للعام الدراسي الحالي، مما يعكس حجم الموهبة والدعم الفني المقدم للطلاب بمدارس المحافظة.

​شهدت المسابقات الرسمية تألقاً لافتاً لطلاب دمياط، وجاءت النتائج كالتالي:
​مسابقة الطفولة (التصميم الفني): فوز الطالب حمزة وائل محسن، بمدرسة عوض الصياد الإعدادية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025-2026م.

​مسابقة آدم حنين (قريتي): فوز الطالبة آية مصباح موافي، بمدرسة أحمد الوقائي الابتدائية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، بالمركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في المسابقة التي تنظمها مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي للعام الدراسي 2024-2025م.


​من جانبه، أعرب  ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن سعادته البالغة بهذا التميز، وتقدم بخالص التهنئة والتقدير للطلاب الفائزين وأسرهم، مؤكداً أن هذا الفوز هو ثمرة جهد مشترك بين الطالب والمدرسة وتوجيه التربية الفنية.

مؤكدا ان تعليم دمياط يزخر بالمواهب المبدعة، ونحن حريصون على تقديم كافة سبل الدعم لتنمية هذه المواهب وصقلها، لتمثيل المحافظة في المحافل المحلية والدولية."

​كما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لأسرة توجيه التربية الفنية، وعلى رأسهم الدكتور عبدالمنعم ربيع، الموجه العام، وفريق العمل المشرف على الطلاب، لجهودهم الملموسة في رعاية المبدعين والوصول بهم إلى منصات التتويج.

دمياط محافظ أيمن الشهابي التعليم

