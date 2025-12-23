طارق الشيخ: 90% من جمهور حسن الأسمر كانوا من العائلات والبيوت المصرية

أكد الفنان طارق الشيخ، أن المطرب الراحل حسن الأسمر، كان مطرب ناجح بشكل كبير، مشيرا إلى أن سر هذا النجاح نجاح يكمن في احترامه لجمهوره، خاصة أنه لم يقوم طوال مسيرته الفنية لغناء كلمات تحمل إيحاءات غير لائقة.

وقال طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن صوت حسن الأسمر كان يملأ المسرح والشوارع المجاورة بقوة مذهلة حتى بدون مكبرات صوت أو موسيقى، مؤكدا أن 90% من جمهور حسن الأسمر كانوا من العائلات والبيوت المصرية.

وتابع الفنان طارق الشيخ، أن أغنية “كتاب حياتي يا عين”، والذي قام بغنائها المطرب الراحل “حسن الأسمر”، تعد العمل الأبرز الذي لخص مشاعر الملايين، وتعتبر دستور الحزن في الوطن العربي.