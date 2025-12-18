بقوة شحن طلقة .. إليك أحدث باوربنك في 2025

إذا كنت تبحث عن باوربنك بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في Xiaomi Power Bank 10000 فقد أعلنت شركة شاومي عن الباوربنك الجديد 10000 في السوق الصينية، وتم إطلاق الباوربنك لاحقًا على مستوى العالم، وتحديدًا في منطقة اليورو.. ولكن الآن، يتم طرحه أخيرًا في المملكة المتحدة بمخرج شحن يمكنه تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بك بسعر مناسب

مواصفات الباوربنك من شاومي

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة للتو عن إطلاق باوربنك Xiaomi Power Bank 10000 في المملكة المتحدة، موفرةً بذلك حلاً عملياً ومحمولاً لشحن الأجهزة أثناء التنقل. وكما يوحي الاسم، يأتي الباوربنك الجديد بسعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير ويمكنك التحقق من مستوى البطارية عبر شاشة رقمية صغيرة على جانبه ويأتي أيضا مزوداً بكابل USB-C مدمج يوفر شحناً بقوة 67 واط، والذي تدّعي الشركة أنه قادر على شحن هاتف Xiaomi 15 بالكامل في أقل من ساعة.

Xiaomi Power Bank 10000

مواصفات

في الوقت نفسه، يمكن أن يصل شحن iPhone 16 Pro إلى 56%، ويمكن أن يصل شحن iPad Air M3 مقاس 11 بوصة إلى 33% في 30 دقيقة فقط. إلى جانب الكابل المدمج، تتيح منافذ USB-C وUSB-A للمستخدمين شحن ثلاثة أجهزة في نفس الوقت. يدعم بنك طاقة Xiaomi 10000 أيضًا مدخل الشحن السريع، حيث يستغرق 1.3 ساعة فقط للشحن الكامل بفضل مدخل USB-C بقوة 65 واط

أما بالنسبة لأبعاده، فيبلغ حجم بنك الطاقة الجديد ذو السعر المعقول 115 × 66 × 26 ملم، ويزن حوالي 247 جرامًا. وقد طُرح بنك الطاقة Xiaomi Power Bank 10000 حديثًا في المملكة المتحدة بلونين: الأزرق والبيج. وهو متاح للشراء على الموقع الإلكتروني الرسمي للعلامة التجارية في المملكة المتحدة بسعر 32.99 جنيهًا إسترلينيًا.