صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
وزير الإسكان يوضح موعد قرعة علنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو
رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم
التمثيل التجاري يبحث مع كندا تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات
بقوة شحن طلقة .. إليك أحدث باوربنك في 2025

Xiaomi Power Bank 10000
Xiaomi Power Bank 10000
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن باوربنك بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في Xiaomi Power Bank 10000 فقد أعلنت شركة شاومي عن الباوربنك  الجديد 10000 في السوق الصينية، وتم إطلاق الباوربنك لاحقًا على مستوى العالم، وتحديدًا في منطقة اليورو.. ولكن الآن، يتم طرحه أخيرًا في المملكة المتحدة بمخرج شحن يمكنه تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بك بسعر مناسب

مواصفات الباوربنك من شاومي 

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة للتو عن إطلاق باوربنك Xiaomi Power Bank 10000 في المملكة المتحدة، موفرةً بذلك حلاً عملياً ومحمولاً لشحن الأجهزة أثناء التنقل. وكما يوحي الاسم، يأتي الباوربنك الجديد بسعة كبيرة تبلغ 10000 مللي أمبير ويمكنك التحقق من مستوى البطارية عبر شاشة رقمية صغيرة على جانبه ويأتي أيضا مزوداً بكابل USB-C مدمج يوفر شحناً بقوة 67 واط، والذي تدّعي الشركة أنه قادر على شحن هاتف Xiaomi 15 بالكامل في أقل من ساعة.

 Xiaomi Power Bank 10000 

مواصفات 
في الوقت نفسه، يمكن أن يصل شحن iPhone 16 Pro إلى 56%، ويمكن أن يصل شحن iPad Air M3 مقاس 11 بوصة إلى 33% في 30 دقيقة فقط. إلى جانب الكابل المدمج، تتيح منافذ USB-C وUSB-A للمستخدمين شحن ثلاثة أجهزة في نفس الوقت. يدعم بنك طاقة Xiaomi 10000 أيضًا مدخل الشحن السريع، حيث يستغرق 1.3 ساعة فقط للشحن الكامل بفضل مدخل USB-C بقوة 65 واط

أما بالنسبة لأبعاده، فيبلغ حجم بنك الطاقة الجديد ذو السعر المعقول 115 × 66 × 26 ملم، ويزن حوالي 247 جرامًا. وقد طُرح بنك الطاقة Xiaomi Power Bank 10000 حديثًا في المملكة المتحدة بلونين: الأزرق والبيج. وهو متاح للشراء على الموقع الإلكتروني الرسمي للعلامة التجارية في المملكة المتحدة بسعر 32.99 جنيهًا إسترلينيًا.

باوربنك Xiaomi Power Bank 10000 شركة شاومي أجهزة الكمبيوتر المحمولة أجهزة الكمبيوتر

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

المستشار محمد الحمصاني

نورهان

سقوط امطار

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

نفين مندور

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

وفاة فيحاء

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

نفين مندور

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

