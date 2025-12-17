قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
مرأة ومنوعات

برج السرطان .. حظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 : تجنب اللوم

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025

ستلاحظ اليوم عودة التوازن العاطفي والهدوء تدريجيًا مع اتباعك لروتين بسيط. ركّز على خيارات عملية صغيرة في المنزل والعمل لتحقيق نتائج موثوقة هذا الأسبوع، سيقدم لك صديق أو أحد أفراد عائلتك نصيحة.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

كن صادقًا بشأن احتياجاته، وتحدث بلطف، وتجنب اللوم لتعزيز الثقة يومًا بعد يوم، إذا كنت أعزبًا، فاقبل الدعوات اللطيفة؛ قابل أصدقاءك، وافتح قلبك ببطء وأمل هادئ. حافظ على الاحترام والصبر والاهتمام الدائم، وقدّم مفاجآت صغيرة تُبقي الدفء ينمو بفرح رقيق.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

تجنب المهام الشاقة التي تُرهق ظهرك أو رقبتك، إذا كان نومك مضطربًا، فاتبع روتينًا بسيطًا قبل النوم: مشروب دافئ، إضاءة خافتة، ابتعد عن الشاشات قليل من الاهتمام بالراحة، ووضعية الجسم، والحركة اللطيفة سترفع طاقتك ومزاجك بشكل مطرد اليوم. مارس تمارين تمدد قصيرة مرتين اليوم.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

ابدأ بالمهام البسيطة لتحقيق تقدم مطرد والحصول على ردود فعل إيجابية من زملائك، خطط بهدوء، ورتب أولوياتك، واطلب المساعدة عندما تشعر بصعوبة في إنجاز مهمة ما. تجنب الوعود المحفوفة بالمخاطر؛ واختر خطوات ثابتة تحمي سمعتك وتحافظ على ثقة الآخرين بك.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة

ادخر مبلغًا صغيرًا اليوم، وتتبع أين تذهب النقود المعدنية والورقية، تجنب الشراء المتسرع، واقرأ التفاصيل جيدًا قبل شراء أي شيء باهظ الثمن، استشر عائلتك قبل الإنفاق المشترك، وضعوا خطة مدروسة، اختيار مدروس صغير سيجلب لك الراحة ويقلل من قلقك في غضون أسابيع.

برج السرطان السرطان توقعات برج السرطان حظك اليوم

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

نقابة الصحفيين

"الصحفيين" تعلن فوز المرشحين في شعبة محرري شؤون البيئة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات :تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية

لحم الغذلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

الملاعب البريطانية تستبدل برجر لحم البقر بلحم الغزلان البرية لخفض الانبعاثات الكربونية

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد