قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025: تجنب الإنفاق المتهور

حظك اليوم
حظك اليوم
حياة عبد العزيز

مواليد برج الثور من (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

يدعوك اليوم إلى التحلي بالهدوء والاتزان، أنجز المهام الصغيرة أولاً، وتحدث بلطف مع عائلتك، وحافظ على وضوح خططك في العمل، تجنب الإنفاق المتهور، واتبع خطوة واحدة للادخار. ممارسة الرياضة الخفيفة ستحسن مزاجك؛ خذ قسطاً من الراحة عند الحاجة للحفاظ على طاقتك.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

إن كنت أعزبًا، فالمحادثات الودية واللطف الدائم يجذبان إليك من يقدرون الصدق. أما إن كنت مرتبطًا، فساعد شريكك في الأعمال المنزلية البسيطة واستمع إليه باهتمام، احترم عادات العائلة التي تهمكما، تجنب التباهي أو الجدال بصوت عالٍ. 

توقعات برج الثور صحيًا

المشي لمسافات قصيرة، أو تمارين التمدد، أو أخذ فترات راحة هادئة للتنفس سيساعدك. إذا شعرت بالتعب، استرح وخفف الإضاءة لقيلولة قصيرة، حافظ على استقامة وضعية الجلوس لإراحة ظهرك ورقبتك، اغسل يديك قبل الوجبات ونم بهدوء الاهتمام اليومي البسيط يمنحك طاقة أفضل ومزاجًا أفضل.  

توقعات برج الثور مهنيًا

ستكون هناك مشاكل مرتبطة بالغرور، وقد يؤثر ذلك على سير العمل أو الأداء اليوم، ستتاح للطهاة، ومحترفي تكنولوجيا المعلومات، والمصممين، والأكاديميين فرصٌ للانتقال إلى الخارج، إذا كانت لديك مقابلة عمل، فكن واثقًا من نفسك لأنك ستنجح فيها. 

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

ناقش المشتريات الكبيرة مع أحد أفراد عائلتك المقربين قبل اتخاذ القرار، ابحث عن طرق بسيطة للتوفير، مثل تقليل النفقات الزائدة وتجهيز وجبة الغداء مسبقاً، خصّص مبلغاً صغيراً للمناسبات أو احتياجات العائلة. 

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الثور اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية بالمشاركة في خدمة الأحد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل آباء الكلية الإكليريكية بالمعادي للتهنئة بعيد الميلاد

وزير الاتصالات

وزارة الاتصالات تنظم جلسة حوارية حول تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد