ضربة إسرائيلية وشيكة.. تحذير أمريكي صريح للعراق ولبنان

كشفت مصادر مطلعة أن المبعوث الأمريكي توم براك، أخبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن المنطقة مقبلة على تصعيد محذرا من عملية عسكرية إسرائيلية ضد لبنان.

البابا ليو في لبنان

وأوضحت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر لم تسمها، أنه تزامنا مع زيارة البابا ليو بابا الفاتيكان، حذر براك بغداد من أي تدخل للفصائل العراقية، لأن أي تدخل من أي فصيل سيؤدي إلى ضربة إسرائيلية قاسية تستهدف مواقع مرتبطة بتلك الفصائل.

تصعيد إسرائيلي ضد لبنان

وأشارت "الجديد" إلى أن هذه الرسالة التي نقلها براك وصلت عبر قنوات متفرقة الى لبنان وسط معلومات عن تصعيد إسرائيلي بعد انتهاء زيارة البابا ليو بابا الفاتيكان.

ووصل البابا ليو إلى لبنان أمس الأحد، الذي يعاني من أزمة طويلة الأمد، حاملا رسالة سلام بعد زيارة استمرت عدة أيام في تركيا، ركزت على الحوار من أجل وحدة المسيحيين.