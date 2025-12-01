قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام الحلبي: إيديكس 2025 تتويج لنجاح 3 نسخ سابقة وقفزة في قدرات الصناعة الدفاعية

طائرة عسكرية
طائرة عسكرية
عبد الخالق صلاح

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، أن معرض «إيديكس 2025» جاءت تتويجًا لنجاح 3 نسخ سابقة، موضحًا أن عدد الشركات المشاركة تجاوز 450 شركة، وأكثر من 86 دولة، و45 ألف زائر، إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 وفد عسكري رفيع المستوى، وهي الجهات التي ستبرم تعاقدات التسليح والصفقات العسكرية. وأكد وجود قفزات كبيرة بين النسخ السابقة وهذه النسخة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هذا النجاح بُني على سمعة النسخ الـ 3 الماضية، وعلى سمعة القوات المسلحة المصرية وقدرتها على تحقيق نجاحات واضحة في الحروب التقليدية وغير التقليدية، مشيرًا إلى أن كل هذه الإنجازات مرصودة عالميًا.

ولفت إلى قدرة القوات المسلحة على إدارة وتخطيط وتنفيذ تدريبات مشتركة عالية الحجم مثل تدريب «النجم الساطع» الذي شارك فيه أكثر من 8500 مقاتل من 34 دولة، مؤكدًا أن العالم يتابع هذه القدرات.

وأوضح أن مصر أثبتت قدرتها كذلك على تنظيم فعاليات كبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرًا أن «إيديكس 2025» جاء تتويجًا للجهود السياسية والعسكرية والتنظيمية، وأن التحرك المصري الفاعل في ملفات السلام ومؤتمر شرم الشيخ أسهم في تعزيز نجاح هذه الفعاليات.

وأضاف أن من أهم عناصر المعرض مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية المصنعة للسلاح بجانب الشركات العالمية وبمستويات تضاهيها وربما تتفوق عليها.

وذكر أن منح شركة عالمية تصريحًا بتصنيع أجزاء من سلاحها في مصر يُعد شهادة دولية على امتلاك مصر القدرة الفنية والمصانع القادرة على تنفيذ هذه المهام، مؤكدًا أن شركة «داسو» العريقة منحت مصر هذا الحق، كما سبقتها شركات فرنسية منحت مصر حق تصنيع فرقاطة «الجويند». وأوضح أن هذه النقاط تُحسب لمصر في سياسة التصنيع العسكري.

وأضاف أن سياسة التصنيع المصرية تعتمد على محورين؛ الأول هو التصنيع بتصريح من شركات عالمية، والثاني تصنيع الذخائر المصرية بنسبة 100%، وعلى رأسها عائلة «حافظ» من الذخائر الجوية.

وأكد أن الذخائر هي العنصر الذي يوقف أي قوات مسلحة إذا لم يتوفر، وأن امتلاك مصر القدرة على تصنيع الذخائر محليًا يحرر إرادة الدولة في إدارة العمليات العسكرية لفترات طويلة.

وأوضح أن الذخائر الجوية عالية العيار ذات المواصفات الخاصة تُعد جزءًا أساسيًا في عمل الطائرات القتالية الحديثة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة يعكس قدرة مصر على تنفيذ عمليات عسكرية ممتدة دون قيود تتعلق بالذخائر أو أعدادها أو أنواعها.

احمد موسى القوات المسلحة معرض ايديكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

إحالة 19 طالبًا وطالبة بكلية طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب (القصة الكاملة)

إحالة 19 طالبًا وطالبة بكلية طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب (القصة الكاملة)

لقاء اليوم

رئيس هيئة السكة الحديد يبحث مع شركة "وابتك" العالمية تطوير منظومة صيانة الجرارات بورشة مهمشة

مجلس المحامين

تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد