الأقمار الصناعية ترصد تكاثر السحب على بعض المناطق وأمطار متفرقة بعد ساعات| صور

الطقس اليوم .. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، وخرائط الطقس تشير استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

في القاهرة الكبرى، أكدت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم، تشهد استقرار فى الأحوال الجوية على مناطق القاهرة الكبرى، حيث تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ١٨ درجة مئوية، ومستوى الرؤية 2000 متر.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخاصة ( شرق الأسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ )، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة

ومن المتوقع، خلال الطقس اليوم، أن تشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

شبورة تغطي الطرق الساحلية وأمطار خفيفة بالسواحل

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدًا على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يصبح الطقس باردًا ليلًا على مختلف الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، شهد تكوّن شبورة مائية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وعن حالة البحرين خلال الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد ارتفاعًا للأمواج بين 1.75 و2.5 متر مع حالة من الاضطراب النسبي، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم على أبرز المدن كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 – الصغرى 14

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 22 – الصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 13

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 15



