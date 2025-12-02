قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأقمار الصناعية ترصد تكاثر السحب على بعض المناطق وأمطار متفرقة بعد ساعات| صور

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

الطقس اليوم .. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، وخرائط الطقس تشير استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

في القاهرة الكبرى، أكدت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم، تشهد استقرار فى الأحوال الجوية على مناطق القاهرة الكبرى، حيث تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ١٨ درجة مئوية، ومستوى الرؤية 2000 متر.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخاصة ( شرق الأسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ )، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة 

ومن المتوقع، خلال الطقس اليوم، أن تشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

شبورة تغطي الطرق الساحلية وأمطار خفيفة بالسواحل

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدًا على معظم أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يصبح الطقس باردًا ليلًا على مختلف الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، شهد تكوّن شبورة مائية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وعن حالة البحرين خلال الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد ارتفاعًا للأمواج بين 1.75 و2.5 متر مع حالة من الاضطراب النسبي، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم على أبرز المدن كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 – الصغرى 14

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 22 – الصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 23 – الصغرى 13

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 28 – الصغرى 15


 

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

الاسرة

استجابة فورية من محافظ أسوان لاستغاثة أم لفتاة مريضة نفسياً

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

غموض أمريكي–إسرائيلي.. وواشنطن تضغط لبدء المرحلة الثانية في غزة| وهذه كواليس مكالمة ترامب ونتنياهو

البلوجر سلطانجي والإكسلانس

أزمة البلوجرز سلطانجي والإكسلانس.. اتهامات بالبلبلة.. ودفاع يؤكد رسمية التحاليل وانتظار إخلاء السبيل

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

