ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في تايلاند إلى 176 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي اجتاحت جنوب تايلاند مؤخرا إلى 176 قتيلا.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم، الثلاثاء، أن أكثر من 100 شخص من بين القتلى لقوا مصرعهم في مقاطعة "سونجكلا" الجنوبية، حيث غمرت مياه الفيضانات المنازل والفنادق.

وكان الجيش التايلاندي قد أعلن إرسال حاملة طائرات وأسطول مكون من 14 قاربا محملا بإمدادات إغاثة ومطابخ ميدانية يمكنها توفير آلاف الوجبات يوميا إلى المناطق المتضررة.

وأعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ في مقاطعة "سونجكلا" الجنوبية، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار خلال هذا الأسبوع.

يشار إلى أن مناطق كثيرة في قارة آسيا تشهد حاليا موسم الرياح السنوي الذي يتسبب في كثير من الأحيان في هطول أمطار غزيرة، ما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.