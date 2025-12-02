اليوم.. مانشستر سيتي في ضيافة فولهام بالدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، ضيفا على نظيره فولهام، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تبدو صعبة على أصحاب الأرض أمام متصدر الترتيب وبطل النسخة الماضية.

وتقام مواجهة فولهام ومانشستر سيتي اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.

ويدخل السيتي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخرا بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر.

ويطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقعه في القمة، مستفيدًا من القوة الهجومية الكبيرة تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، الذي لم يعرف طعم الخسارة أمام فولهام منذ توليه مهمة تدريب الفريق.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فولهام لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، وكسر عقدة المواجهات المباشرة مع السيتي، إذ تظهر الأرقام تفوقًا واضحًا للأخير؛ حيث التقيا 77 مرة في مختلف المسابقات، فاز السيتي في 44 منها مقابل 17 انتصارًا لفولهام، بينما انتهت 16 مباراة بالتعادل.

ورغم ترشيحات الفوز التي تصب بقوة في مصلحة مانشستر سيتي، فإن فولهام يدخل المباراة بحافز كبير بعد تحسن نسبي في نتائجه، على أمل تقديم أداء دفاعي محكم يحد من خطورة هجوم السيتي المتنوع.