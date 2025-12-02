وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة

أكد يوهان فاديفول، وزير الخارجية الألماني، حرص بلاده على تعزيز وتكثيف التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.

إشادة بدور مصر في الوساطة وحل نزاع غزة

وجّه الوزير الألماني الشكر إلى مصر لدورها المحوري في الوساطة بين الأطراف المتصارعة والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وخاصة ما تبذله من جهود مستمرة لإيقاف نزاع غزة وتحقيق تهدئة إنسانية.

مؤتمر صحفي في برلين لبحث المستجدات الإقليمية

وجاءت تصريحات فاديفول خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارة الأخير الحالية إلى برلين، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

دعوة ألمانية إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع المتدهورة التي يشهدها القطاع.