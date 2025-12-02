محافظ الغربية : تعزيز الحملات الوقائية والتوعية المجتمعية لأهمية الصحة الحيوانية

أكد محافظ الغربية أشرف الجندي، أهمية الارتقاء بالخدمات البيطرية وربطها بالخطط التنموية للمحافظة، مشددًا على تقديم الدعم الكامل للمديرية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، وحماية صحة المواطنين ودعم الإنتاج الزراعي.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص خلال زيارته التفقدية للمحافظة، بحضور مديرة مديرية الطب البيطري بالمحافظة الدكتورة نعمة عارف.



وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية الطب البيطري، مثمّنًا دورها الفاعل في تقديم الخدمات الصحية والوقائية للحيوانات، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم جميع المبادرات الهادفة لتعزيز الصحة الحيوانية والأمن الغذائي بالمحافظة.

وتناول المحافظ ورئيس الهيئة وعدد من قيادات المديرية ، خلال اللقاء ، الخطط المستقبلية لتطوير منظومة الخدمات البيطرية، وتعزيز برامج الوقاية ومكافحة الأمراض الحيوانية، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة للمزارعين والمربين، ويرفع كفاءة الأداء داخل المديرية.



من جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص أن الزيارة تأتي لمتابعة الجهود المبذولة على أرض الواقع، وتقديم الدعم الفني والتدريب المستمر للكوادر العاملة بالمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.



يشار إلى أنه، خلال اللقاء، تم الاتفاق على وضع خطة مشتركة للارتقاء بالخدمات البيطرية، تشمل تعزيز الحملات الوقائية والتوعية المجتمعية لأهمية الصحة الحيوانية، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية للمزارعين والمربين، بما يدعم الأمن الغذائي ويحفز الاستثمار في القطاع الحيواني بالمحافظة.

