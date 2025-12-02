الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة اللقاحات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات الحيوية، وعلى رأسها اللقاحات والأدوية، موضحا أن الاستراتيجية تشارك فيها وزارة الصحة، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية، ثم التوجه للتصدير إلى إفريقيا والعالم.

وأشار خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن سوق اللقاحات عالميًا يتداول ما بين 141 مليار دولار، مع إنتاج يصل إلى 18 مليار جرعة سنويًا، في حين لا تشارك الدول العربية ومصر وإفريقيا بشكل كبير في هذا الإنتاج رغم امتلاكها المقومات، مضيفا أن مصر تستهلك 74 مليون جرعة سنويًا، بينها 60 مليون جرعة ضمن التطعيمات الإجبارية للأطفال.

وأوضح أن التحالف الذي أُطلق في 2023 و2024 لتوطين صناعة اللقاحات يستهدف الوصول إلى إنتاج 50% من احتياجات مصر قبل عام 2030، ما يعد خطوة استراتيجية لتحقيق الأمن الصحي، لافتا إلى أن مصر حصلت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في تصنيع اللقاحات عام 2023، وفي تصنيع الدواء عام 2024، ما يفتح الباب واسعًا أمام بدء التصنيع المحلي قريبًا.