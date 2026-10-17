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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأجيل محاكمة 3 متهمين بقـ..تل شاب في المحمودية لـ10 نوفمبر المقبل

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
ساندي رضا

قررت الدائرة السادسة عشرة بمحكمة جنوب دمنهور بمحافظة البحيرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتعدي على نجل عمومتهم بالأسلحة البيضاء والشوم، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، لسماع شهادة طفل صغير في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أول أيام عيد الأضحى المبارك، عندما شهدت عزبة الفار التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، واقعة مقتل شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، إثر تعرضه لاعتداء من جانب 3 من أبناء عمومته، باستخدام أسلحة بيضاء وشوم، خلال خروجه من أحد محال الحلاقة بالمنطقة.

كما كشفت التحريات أن مشادة نشبت بين المجني عليه والمتهمين على خلفية خلافات أسرية سابقة، قبل أن تتطور إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهمون على الشاب، ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات وإصابات متفرقة بالجسد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بوصول الشاب إلى مستشفى المحمودية المركزي مصابًا بطعنات نافذة وإصابات متفرقة بالجسم، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أن خلافات أسرية كانت وراء نشوب المشاجرة التي انتهت بالتعدي على المجني عليه وإصابته الإصابات التي أودت بحياته.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، قبل إحالة القضية إلى محكمة جنوب دمنهور لاستكمال إجراءات المحاكمة.

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