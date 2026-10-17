بسبب خلافات أسرية.. مقتل عامل زراعي على يد شقيقه ونجلخ في حوش عيسى بالبحيرة

لقي عامل زراعي يبلغ من العمر 59 عامًا مصرعه متأثرًا بإصاباته البالغة، عقب إشعال النيران في جسده خلال خلافات عائلية نشبت بينه وبين شقيقه ونجل شقيقه، بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوصول مسعود. ع. ا. م. ا، 59 عامًا، عامل زراعي ومقيم بعزبة المغازي التابعة لـ قرية الكردود، إلى أحد المستشفيات، مصابًا بحروق بالغة في أنحاء متفرقة من جسده؛ حيث استدعت حالته الحرجة نقله إلى قسم الحروق لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وفارق المصاب الحياة متأثرًا بشدة الحروق التي لحقت به.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، من خلال إجراء التحريات اللازمة تحت إشراف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، للوقوف على أسباب الواقعة وتحديد المتورطين فيها.

وكشفت التحريات الأولية عن تورط شقيق المجني عليه، فرج. ع. ا. م. ا، ونجل شقيقه، سامح. ف. ع. ا، في الاعتداء عليه باستخدام مواد مشتعلة، على خلفية خلافات عائلية نشبت بينهم، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة أودت بحياته لاحقًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، أقرا بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد في تفاصيل الحادث، وأرجعا أسبابها إلى الخلافات العائلية القائمة بينهم.

وحُرِّر المحضر اللازم، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.