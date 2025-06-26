طارق يحيى: تأخر التحركات لحسم الصفقات يُفقد الزمالك لاعبين «فرز أول»

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض بحاجة إلى قرارات حاسمة وسريعة خلال الفترة الحالية استعدادًا للموسم المقبل، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد للنادي.





ضرورة وضوح الرؤية في التعاقدات وتسويق اللاعبين

وأوضح يحيى عبر برنامج “بلس 90” على قناة النهار، أن نادي الزمالك تأخر كثيرًا في حسم ملف المدير الفني الجديد، وهو أمر يثير القلق مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد. وأشار إلى أن الرؤية الواضحة لجون إدوارد في الصفقات وتسويق اللاعبين ضرورية لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قوية.

تأخر التحركات يفقد الزمالك لاعبين “فرز أول”

قال يحيى إن التأخر في التحرك يضر بمصلحة الزمالك، لأن اللاعبين المميزين سيوقعون لأندية أخرى. وشدد على أن الإسكواد الحالي بحاجة إلى تدعيم قوي في عدة مراكز، وهو ما يتطلب حسم الصفقات بأقصى سرعة.

مدرب بخبرة إفريقية ضرورة ملحة

طالب يحيى مجلس إدارة الزمالك بالتعاقد مع مدير فني يمتلك خبرات قوية داخل القارة الإفريقية، وعلى دراية بالأندية المحلية والقارية، مما يمنحه أفضلية في المنافسات القادمة.

رفض رحيل حسام عبدالمجيد وتجديد عقده

وعن مستقبل المدافع حسام عبدالمجيد، قال يحيى إنه ضد فكرة رحيله، خاصة وأن هذا المركز يعاني على مستوى الكرة المصرية. واعتبر أن اللاعب تطور كثيرًا ويستحق التجديد، وإذا رفض ذلك، فعليه الجلوس على مقاعد البدلاء.

رحيل اللاعبين بشروط واضحة

واختتم يحيى تصريحاته بالتأكيد على أن رحيل أي لاعب عن الزمالك يجب أن يتم وفقًا لشروط تضمن استفادة مالية وفنية للنادي.