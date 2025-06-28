كواليس مفاوضات الزمالك لضم ثنائي البنك الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك لديه اهتماما بالتعاقد مع نفس اللاعبين الذين يرغب الأهلي في ضمهم، وبالتالي من الطبيعي وجود صراع على بعض الأسماء، مثل ياسين مرعي، وأسامة فيصل.

وقال أمير هشام، عبر برنامج “بلس 90” على قناة “النهار” الفضائية: الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي البنك الأهلي؛ لضم أسامة فيصل وأحمد ربيع.. والأخير لا يمانع الانتقال للأهلي أو الزمالك.

وأضاف: البنك الأهلي يريد ضم مصطفى شلبي، وما يعطل الصفقة راتب اللاعب، إذ يطلب الزمالك الحصول على 20 مليونًا من البنك، وقد يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين مقابل حصوله على 12 أو 13 مليونا، حيث يحصل من الزمالك على 12 مليون جنيه.

وأكمل: البنك الأهلي يريد الحصول على 80 مليون جنيه مقابل أسامة فيصل، ورد مسئولي الزمالك بأنهم يريدون نفس المقابل لانتقال مصطفى شلبي.

وزاد: مسئولو الزمالك عرضوا ضم فيصل مقابل شلبي دون دفع أي أموال، مع شراء عقد أحمد ربيع من البنك.