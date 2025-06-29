أحمد موسى عن حادث الطريق الإقليمى : كل مصر زعلانة على بناتنا .. والناس عاوزه حقهم يجي|فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه مهما كان مين المسئول عن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية هيتحاسب لأن كل مصر زعلانة على بناتنا دول، والناس عاوزه حقهم يجي.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق كامل الوزير عندما عاد لمصر ذهب للطريق الدائري وكنا معه.

وأردف أن الفريق كامل الوزير أمين جدا وصادق جدا ومحترم جدا وبيشتغل قوي والناس اللي معاه في الشغل بيقولوا مش عارفين يروحوا بيوتهم من كتر الشغل، لأن الراجل بيجري صيف شتاء وبيشوف كل حاجة بنفسه.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب على سائقي النقل الثقيل عدم المشي سريعا لأن الناس بتخاف من النقل التقيل، قائلا: مفيش حد فوق القانون في مصر واللي يغلط يتحاسب.

وأوضح: "في ناس سابت الحادثة وراحت لتوجه ضد الدولة ومسئولي الدولة، وعملوا تريند ضد مصر وبالمناسبة الدولة ومسئوليها مش حيطة مايلة لحد، ونحيي اللي بيجتهد والمقصر يتحاسب".