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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الدولة طورت منظومة السكك الحديدية.. والإعلام المعادي يستغل الحوادث للتشكيك

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية نفذت خطوات جادة لتطوير شبكة السكك الحديدية، بعد سلسلة من الحوادث المؤلمة، أبرزها حادث قطار الصعيد عام 2002، مشيرًا إلى أن مليارات الجنيهات جرى ضخها لإصلاح المنظومة، وتحديثها بما يشمل مشروع القطارات السريعة، وربط قطارات البضائع بالموانئ البحرية، بالإضافة إلى التوسع في شبكة مترو الأنفاق.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن كل حادث يُسلّط الضوء على ثغرات بحاجة إلى الإصلاح، مؤكدًا أن الدولة لا تتوانى في محاسبة المقصرين، والقانون يأخذ مجراه لضمان محاسبة كل من تسبب في أي تقصير، قائلاً: "حق الفتيات شهيدات لقمة العيش لن يضيع".

واتهم موسى بعض الجهات الخارجية والإعلام المعادي بتوظيف الحوادث التي تقع داخل مصر في إطار حملات منظمة تهدف إلى التشكيك والتشويه، مستهدفين بذلك شخصيات مسؤولة مثل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تحت شعار "لو حد ناجح لازم ميكملش".

وأكد أن الإعلام المعادي يتغاضى عن أزمات كبرى في دولهم، لكنه يسلط الضوء على مصر فقط، في محاولة لإرباك الرأي العام، مشددًا على أن كل مسؤول في الدولة يعمل بضمير وحرص على سلامة المواطنين، واختتم قائلاً: "أنا شاهد على فترات الخراب اللي مرينا بيها، ومصر مش هتتهز رغم كيد الحاقدين".

احمد موسى حادث ضحايا الطرق تصفية حسابات

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