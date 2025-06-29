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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الإعلام المعادى يستغل حادث الطريق الإقليمى لاستهداف الرأى العام .. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
علي مكي

قال الإعلامى أحمد موسى أن الدولة أنفقت تريليون جنيه لتطوير شبكة القطارت خلال الأعوام الماضية موضحا ان الفريق كامل الوزير لم يقصر فى عمله ومن أخطأ سيحاسب .

أضاف خلال تقديمه لبرنامج على مسؤوليتى على قناة صدى البلد أن الدولة نجحت فى مواجهة حوادث القطارات وتطوير منظومة السكة الحديد مؤكدا أن الدولة لن تترك حق الفتيات ضحايا الحادث الاقليمى.

وتابع موسى قائلا : القطارات التى تربط الموانىء هدفها تقليل الحركة على الطرق  .

أوضح أن الإعلام المعادى يستغل حادث الطريق الإقليمى لاستهداف الرأى العام . 

أعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير قرر قطع زيارته الرسمية إلى تركيا، ويعود إلى القاهرة فجر الغد، لمتابعة الموقف عن قرب، وبدء جولة ميدانية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي.

وأشار أحمد موسى إلى أن الوزير يعتزم إطلاق خطة مكثفة للتحرك على جميع الاتجاهات، تشمل إعادة تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خاصة الأطفال، ومنع إلقاء الحجارة أو المرور العشوائي من فوق خطوط السكك الحديدية في مناطق غير مخصصة لذلك، كما أن الفترة المقبلة ستشهد عمل مكثف فى جميع الاتجاهات سيتم تأهيل كل سائقى المركبات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير شدد على أهمية استكمال التنسيق المشترك بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، لتفعيل حملات توعية مجتمعية تستهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، والحد من السلوكيات العشوائية التي تهدّد الأرواح.

أحمد موسى حادث الطريق الإقليمى شبكة القطارات

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