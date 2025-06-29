بعد حادث الطريق الإقليمي.. تامر أمين: تشديد القانون والعقوبات هو الشيء الوحيد الذي يمنع من ارتكاب الأخطاء

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قطع زيارته لتركيا، وذهب لتفقد موقع حادث الطريق الإقليمي، وأكد

وزير النقل أن السائق المتسبب في حادث الطريق الإقليمي خاصة أن تحليل المخدرات كانت عينته إيجابية، مما جعله يفقد السيطرة على عجلة القيادة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه “أنا مش عارف الناس بتزعل ليه من تشديد العقوبات على المخطئ، مشيرا إلى أن تشديد العقوبات لا بد أن يجعل المواطن سعيد”.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن تشديد القانون والعقوبات هو الشيء الوحيد الذي يمنع من ارتكاب الأخطاء، مؤكدا أنه رأينا جميعا عندما تم التشديد في السرعات وحزام الأمان، جعل الجميع يلتزم.