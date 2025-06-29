إعلامي: الخطيب يجتمع حاليا مع يوسف وريبيرو لحسم ملف الصفقات والراحلين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعقد اجتماعًا حاليًا مع محمد يوسف المدير الرياضي وخوسيه ريبيرو المدير الفني، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان من المقرر أن يعقد غدًا، لكن تم تقديمه إلى اليوم من أجل سرعة حسم بعض الملفات، خصوصًا وأن المدرب الإسباني سوف يغادر القاهرة مساء يوم الإثنين.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الاجتماع يناقش ملف الصفقات الجديدة، وكذلك أسماء الراحلين وآلية خروجهم سواء دخولهم في صفقات تبادلية أو بالبيع النهائي.

وأضاف: هناك أيضا مناقشات داخل الاجتماع بشأن أحمد عبدالقادر، وهناك نية لاستمراره في الموسم الجديد مع الحصول على الفرصة كاملة، وهو لاعب مميز.

وزاد: هناك أيضًا مناقشة لملف بعض الأسماء المرشحين للخروج على سبيل الإعارة.