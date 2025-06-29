محمد صلاح يقضي عطلته في بودروم التركية.. وتنكر ليلي للهروب من الكاميرات

يُواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قضاء عطلته الصيفية في مدينة بودروم التركية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبدو أن صلاح حريص، هذه المرة، على الابتعاد عن الأضواء، حيث نجح في تفادي عدسات المصورين، رغم الاهتمام الإعلامي الكبير بمكان تواجده.

احتفالات جالاتا سراي أنقذت صلاح من عدسات الباباراتزي

تزامن وجود صلاح في بودروم مع احتفالات نادي جالاتا سراي بتتويجه بلقب الدوري التركي، ما ساهم في انشغال المصورين الأتراك عن متابعة أخبار النجم المصري.

ورغم ذلك، تمكن بعض الصحفيين المحليين من تحديد مكان إقامته في منتجع "سيبا هاوسز"، حيث يقيم بالقرب من شاطئ تابو.

تنكر ليلاً... ومطاعم فاخرة في جدول صلاح

أفادت تقارير بأن صلاح يلجأ إلى التنكر ليلاً، مستخدمًا قبعة وقناعًا لتفادي الأنظار، خاصة خلال زيارته لمطاعم ومقاهي راقية مثل "زوما" و"ماندرين".

أما على شاطئ "لوكا"، فقد فشلت محاولات المصورين في التقاط أي صور واضحة له.

فاتورة ضخمة في مطعم... وحدث فني مرتقب

أثار محمد صلاح الجدل بعد أن كشفت التقارير عن دفعه فاتورة بقيمة 60 ألف ليرة تركية في أحد مطاعم المأكولات البحرية، وسط تضارب حول الرقم الحقيقي بسبب الأسعار المرتفعة في بودروم.

ومع اقتراب موعد حفل "Hello Summer" الذي تنظمه مجلة "عالم"، يترقب المصورون مشاركة صلاح، رغم أن حضوره لم يُؤكد حتى الآن.