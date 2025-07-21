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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خليفة وسام أبو علي .. أرقام أحمد حسن كوكا في أوروبا بعد اقترابه من الأهلي

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
القسم الرياضي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بديل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي المرتقب رحيله للدوري الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية: أحد المرشحين للعودة من جديد للنادي الأهلي هو أحمد حسن كوكا ليكون خليفة وسام أبو علي.

وأضاف: الأهلي وضع كوكا كأحد الخيارات المتاحة لتعويض رحيل الفدائي ورغبة اللاعب العودة للمارد الأحمر وختام مسيرته.

أرقام أحمد حسن كوكا بعد الرحيل عن الأهلي 

خاض أحمد حسن كوكا عدد كبير من تجارب الإحتراف في أوروبا بعد الرحيل عن الأهلي.

أكثر تجربة نجح فيها كوكا كانت رفقة أولمبياكوس اليوناني ولعب 97 مباراة وسجل 38 هدف وصنع 7 بينما أطول تجربة كانت رفقة ريو أفي البرتغالي والتي بدأها بعد الخروج من الأهلي في 2012 وظل رفقتهم حتى 2016  قبل أن يعود لهم من جديد في 2024 لمدة نصف موسم.

وطوال مسيرته مع ريو افي لعب كوكا 109 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 4 ومع براجا البرتغالي لعب 108 مباراة وسجل 25 هدفا. 


ومع ألينا سبور التركي لعب 38 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 3 أهداف وكوينا سبور التركي لعب 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.


الجدير بالذكر أن أحمد حسن كوكا حاليا بدون نادي بعد نهاية مشواره مع لوهافر الفرنسي ، ولعب الموسم الماضي27 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدف.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي أحمد حسن كوكا

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