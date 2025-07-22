هل اقترب الأهلي من ضم مهاجم سوبر؟.. أحمد شوبير يكشف الحقيقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن حقيقة مفاوضات النادي مع أحمد حسن كوكا لاعبه السابق في فريق الناشئين، ومهاجم لوهافر الفرنسي السابق.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحاته الإذاعية :"كوكا اسمه تردد كتير داخل النادي الأهلي مرحب إنه يجي النادي الأهلي وقال معنديش مشكلة وهو لعيب جامد و لعب في الدوري الفرنسي لكن مكنش عنده حظ شويا مع المنتخب وناس كتير بدأو يعلقوا إنه لم يثبت نفسه مع المنتخب .



وتردد اسم كوكا بالانتقال للأهلي في ظل رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم جديد خلفاً للفلسطيني وسام أبو علي الذي يرحل عن الفريق هذا الصيف.



كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في تعاقد النادي الأهلي مع صفقات جديدة إضافية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد.

وقال شوبير خلال تصريحاته الاذاعية :" الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، استقر على الاكتفاء بالقائمة الحالية دون الحاجة لتدعيمات إضافية في بعض المراكز".

وأضاف : "الأهلي لن يضم ظهيرًا أيسر، محمد شكري متواجد، وريبيرو قام بتجربة كريم فؤاد في هذا المركز وكان سعيدًا بما قدمه، كما أن المدرب أبدى إعجابه بقدرات حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله".

وختم شوبير برسالة لإدارتي الأهلي والزمالك قائلًا: "ضعوا ثقتكم في اللاعبين الصغار، لأن بينهم مواهب رائعة قادرة على التألق مستقبلاً، مثل محمد السيد في الزمالك، فهو لاعب موهوب جدًا".