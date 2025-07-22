قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن
نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین
الدولة تطلق خريطة صناعية متكاملة.. 147 منطقة و17 مجمعًا لدعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع المتعثرة
كارثة إنسانية في غزة.. 650 ألف طفل يواجهون المجاعة ونفاد تام للموارد الطبية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار في البترول والتعدين لخفض الواردات وتخفيف الأعباء
ترامب يهدد بضرب إيران وإسرائيل تتوعد بجولة ثانية من الحرب| تقرير
في لقاء مع الجالية بنيجيريا.. عبد العاطي: خدمات رقمية ومبادرات نوعية للمصريين بالخارج
بنك مصر يعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن
محافظ أسوان: تقديم التسهيلات للإخوة السودانيين لعودتهم لوطنهم.. شاهد
ماشي ولا قاعد.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن فيديو اعتذار وسام أبو علي
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل اقترب الأهلي من ضم مهاجم سوبر؟.. أحمد شوبير يكشف الحقيقة

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن حقيقة مفاوضات النادي مع أحمد حسن كوكا لاعبه السابق في فريق الناشئين، ومهاجم لوهافر الفرنسي السابق.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحاته الإذاعية :"كوكا اسمه تردد كتير داخل النادي الأهلي مرحب إنه يجي النادي الأهلي وقال معنديش مشكلة وهو لعيب جامد و لعب في الدوري الفرنسي لكن مكنش عنده حظ شويا مع المنتخب وناس كتير بدأو يعلقوا إنه لم يثبت نفسه مع المنتخب .


وتردد اسم كوكا بالانتقال للأهلي في ظل رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم جديد خلفاً للفلسطيني وسام أبو علي الذي يرحل عن الفريق هذا الصيف.


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في تعاقد النادي الأهلي مع صفقات جديدة إضافية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد.

وقال شوبير خلال تصريحاته الاذاعية :" الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، استقر على الاكتفاء بالقائمة الحالية دون الحاجة لتدعيمات إضافية في بعض المراكز".

وأضاف : "الأهلي لن يضم ظهيرًا أيسر، محمد شكري متواجد، وريبيرو قام بتجربة كريم فؤاد في هذا المركز وكان سعيدًا بما قدمه، كما أن المدرب أبدى إعجابه بقدرات حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله".

وختم شوبير برسالة لإدارتي الأهلي والزمالك قائلًا: "ضعوا ثقتكم في اللاعبين الصغار، لأن بينهم مواهب رائعة قادرة على التألق مستقبلاً، مثل محمد السيد في الزمالك، فهو لاعب موهوب جدًا".

الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق أحمد حسن كوكا فريق الناشئين مهاجم لوهافر الفرنسي السابق الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وانطلاقها في هذا الموعد

ترشيحاتنا

أرشيفية

اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال بغزة

غزة

الأمم المتحدة: 2 مليون في غزة يواجهون المجاعة وسوء التغذية

صورة أرشيفية

الخارجية الروسية: العقوبات الأوروبية الجديدة أعمال عدائية ولن تؤثر على سياسة موسكو

بالصور

بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على فوائد الأفوكادو بالموز

يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز

تفسير حلم رؤية الميت مبتسما.. رسالة من السماء أم انعكاس لسلام داخلي

تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

فيديو

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد