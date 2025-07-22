شوبير يفجر مفاجأة بشأن ملف صفقات الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في تعاقد النادي الأهلي مع صفقات جديدة إضافية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد.

وقال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية :" الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، استقر على الاكتفاء بالقائمة الحالية دون الحاجة لتدعيمات إضافية في بعض المراكز".

وأضاف : "الأهلي لن يضم ظهيرًا أيسر، محمد شكري متواجد، وريبيرو قام بتجربة كريم فؤاد في هذا المركز وكان سعيدًا بما قدمه، كما أن المدرب أبدى إعجابه بقدرات حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله".

وختم شوبير برسالة لإدارتي الأهلي والزمالك قائلًا: "ضعوا ثقتكم في اللاعبين الصغار، لأن بينهم مواهب رائعة قادرة على التألق مستقبلاً، مثل محمد السيد في الزمالك، فهو لاعب موهوب جدًا".