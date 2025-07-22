قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب التقديم في مدارس STEM و المتفوقين بعين شمس .. الرابط والشروط
الهيئة الوطنية للإعلام تعلن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية ماسبيرو
بعد قبلة الساحل.. راغب علامة يصدر بيانًا رسميًا بعد منعه من الغناء في مصر
أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات
إعلام إيراني: رجال الإطفاء يخمدون حريقا في مجمع تجاري شمالي البلاد
ملك بلجيكا عن أزمة غزة: عار على الإنسانية.. والسلطات تستجوب إسرائيليين
استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس.. تدخل فوري من التضامن وحياة كريمة في قرية السنابسة
المأساة الغامضة.. وفاة الطفلة السادسة في فاجعة المنيا داخل مستشفى أسيوط
بينهم 7 من طالبي المساعدات.. استشهاد 31 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال
الزمالك يوجه رسالة دعم مؤثرة لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: كرة الأهلي تتغير مع ريبيرو.. والمدرب بدأ يفرض سيطرته

الأهلي
الأهلي
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على فوز الأهلي أمام الملعب التونسي برباعية مقابل هدف في أولى مواجهاته الودية خلال معسكر تونس استعدادا للموسم الجديد.

وقال شوبير، خلال برنامجه على إذاعة "أون سبورت إف إم": "مكاسب الأهلي كانت بالجملة في مباراة أمس، أبرزها كريم فؤاد، وظهور ياسين مرعي، وتسجيل محمد شريف، نبيل كوكا في وسط الملعب".

وأضاف: "تشعر أن لاعبي الأهلي مبسوطة وهناك راحة بين اللاعبين ولا توجد عصبية في المعسكر، لكن في الوقت ذاته الكل يرغب في المشاركة".

وختم شوبير: ''كرة الأهلي بتتغير مع ريبيرو وبدأ يفرض سيطرته على الأسماء، واللعيبة مبسوطة ومرتاحة وريبيرو مدرب كرة جيد، وأسلوبه يعتمد على بناء الهجمة من الخلف، والضغط العالي على المنافس، ومباراته أمس أمام الملعب التونسي تجربة جيدة".

حقق النادي الأهلي فوزًا وديًا كبيرًا على نظيره الملعب التونسي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025 – 2026.



 

الإعلامي أحمد شوبير الأهلي فوز الأهلي أمام الملعب التونسي معسكر تونس كريم فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

ترشيحاتنا

رانيا المشاط

المشاط: توسيع الشراكات مع صناديق المناخ لإتاحة تمويلات لمشروعات البنية التحتية المستدامة

محمد محمود الغمراوي

الإسكان: تخصيص حمامات سباحة وكافيتريات وبيع محال وصيدلية بالمنصورة الجديدة والعاشر

الكويت

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في 9 بنوك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

بالصور

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

مايونيز بيتي بدون فشل.. طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

نمر السيارة تسهل على اللصوص سرقتها وتسجيلها بأسمائهم.. تفاصيل

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

مدينة كبرى تحظر استخدام الدراجات الكهربائية وتفرض قيودًا صارمة

الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد