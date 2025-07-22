شوبير: كرة الأهلي تتغير مع ريبيرو.. والمدرب بدأ يفرض سيطرته

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على فوز الأهلي أمام الملعب التونسي برباعية مقابل هدف في أولى مواجهاته الودية خلال معسكر تونس استعدادا للموسم الجديد.

وقال شوبير، خلال برنامجه على إذاعة "أون سبورت إف إم": "مكاسب الأهلي كانت بالجملة في مباراة أمس، أبرزها كريم فؤاد، وظهور ياسين مرعي، وتسجيل محمد شريف، نبيل كوكا في وسط الملعب".

وأضاف: "تشعر أن لاعبي الأهلي مبسوطة وهناك راحة بين اللاعبين ولا توجد عصبية في المعسكر، لكن في الوقت ذاته الكل يرغب في المشاركة".

وختم شوبير: ''كرة الأهلي بتتغير مع ريبيرو وبدأ يفرض سيطرته على الأسماء، واللعيبة مبسوطة ومرتاحة وريبيرو مدرب كرة جيد، وأسلوبه يعتمد على بناء الهجمة من الخلف، والضغط العالي على المنافس، ومباراته أمس أمام الملعب التونسي تجربة جيدة".

حقق النادي الأهلي فوزًا وديًا كبيرًا على نظيره الملعب التونسي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025 – 2026.





