ناقد رياضي: الأهلى صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى محمد

كشف الناقد الرياضي وائل سامي، أن النادي الأهلي قرر رسميًا صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي،خلال الفترة الحالية.



وأوضح سامي خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الأهلي جاء بعد تألق اللاعب محمد شريف واستمرار تألق المهاجم جراديشار، بالإضافة إلى المطالب المالية الكبيرة التي اشترطها نادي نانت الفرنسي، ما دفع إدارة القلعة الحمراء لغلق الملف بشكل نهائي.

وأشار سامي، إلى أن الأهلي ما زال يدرس إمكانية ضم مهاجم جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، في ظل اقتراب وسام أبو علي من الرحيل، وحاجة الفريق لدعم الخط الأمامي بصفقة بديلة.

في المقابل، يسعى نادي بيراميدز للحفاظ على استقراره الفني، وبدأ بالفعل فتح خطوط اتصال مع عدد من اللاعبين لتعويض رحيل إبراهيم عادل، وعلى رأسهم مصطفى محمد، حيث رصدت الإدارة ميزانية كبيرة لإتمام صفقة قوية تدعم طموحات الفريق في الموسم الجديد.

