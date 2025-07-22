12 لاعبًا في قائمة منتخب مصر للناشئين استعدادًا لبطولة العالم للكرة الطائرة بـ أوزبكستان

يغادر منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة، في تمام الساعة الثانية صباح اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم للناشئين، والمقررة لها خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.

ويخوض المنتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات قوية، وهي: إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا، إلى جانب المنتخب الوطني.

ويترأس بعثة المنتخب المصرى في أوزبكستان الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، حيث يتطلع المنتخب إلى تقديم أداء مشرف يعكس تطور مستوى الكرة الطائرة المصرية تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًّا من: بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، ومحمد يونس طبيبًا للمنتخب.

وتضم قائمة اللاعبين 12 لاعبًا، هم: مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني للناشئين مساء اليوم في رحلة إلى طشقند، استعدادًا لخوض أولى مباريات البطولة، وسط حالة من التركيز والطموح لتحقيق نتائج إيجابية والظهور بصورة تليق باسم مصر في هذا المحفل العالمي.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على عقد اجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر إلى اوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم وطالب رئيس الاتحاد من الجميع بذل أقصى جهد من أجل الظهور بشكل مميز يليق باسم ومكانة مصر.

ونجح مجلس الإدارة في توفير برنامج اعداد قوي لمنتخب الناشئين قبل السفر الى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم.