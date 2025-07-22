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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد فيديو الاعتذار.. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي النهائي مع الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الأخيرة، بشأن استمرار الفلسطيني وسام أبو علي رفقة النادي الأهلي، في الموسم المقبل، بعد اعتذاره عما بدر منه في فيديو مصور عبر حسابات النادي الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال شوبير، عبر برنامجه «مع شوبير»، المُذاع عبر راديو «أون سبورت إف أم»: "الناس اختلط عليها الأمر بعد فيديو اعتذار وسام أبو علي، وقالوا كدا اللاعب ممكن يكمل خلاص، وده مش مظبوط نهائي، لأن وسام أبو علي الموضوع بالنسبة له انتهى نهائيا، وسيرحل عن الأهلي خلاص وينضم لنادي كولومبوس كرو الأمريكي".

وأضاف: "أنا كواحد من جماهير النادي الأهلي تقبلت اعتذار اللاعب، ووسام أبو علي ذكي، وممكن يكون بيفتح باب للعودة مجددا للأهلي مستقبلا، لأن وارد عدم تألقه في أمريكا، وأمريكا مش بتوع كورة".

وختم أحمد شوبير: “يحسب للأهلي إصراره على موقفه بشأن وسام أبو علي، والنادي حقق طلباته كلها، مقابل رحيل اللاعب لكولومبوس كرو الأمريكي، الأمور انتهت خلاص والكل رابح”.

ووجّهت الفنانة هبة عبد الغني رسالة إلى وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، بعد تصرفاته المثيرة للجدل قبل رحيله عن القلعة الحمراء. 

وكتبت هبة عبد الغني، عبر حسابها الخاص بموقع “فيسبوك”: "أعتقد يا وسام انت ووكيلك دلوقتي بس عرفتوا مين هو النادي الأهلي، وقريبًا مع أول ماتش هتعرفوا مين هو جمهور النادي الأهلي العظيم وجمهور الأهلي اللي كان غيران علي هيبة النادي من العبث اللي عمله وسام ووكيله واتحاد كرة القدم الفلسطيني، ثقوا في إدارة ناديكم واتفرجو واستمتعو بباقي الماتش دا، متستعجلوش لسه اللي جاي في الماتش دا أحلى هيبسطكم".

وتصدر اسم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية؛ بسبب مطالبته بالرحيل إلى نادي كولومبوس الأمريكي، وهو ما تم بالفعل في النهاية، بمقابل يقترب مما طلبه الأهلي، وحدد الأحمر موعدا رسميا للإعلان عن رحيل مهاجمه الأبرز خلال السنوات الأخيرة.

الاثنين.. الإعلان عن الرحيل الرسمي لمهاجم الأهلي

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الأهلي سيعلن عن رحيل وسام أبو علي، مشيرا إلى أن الاتفاق حول انتقال اللاعب إلى كولومبوس الأمريكي انتهى.

وقال كريم رمزي، في تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية”، على راديو “ميجا إف إم”: “الاثنين المقبل توقيع العقود الرسمي بين الأهلي وكولومبوس الأمريكي لانتقال وسام أبو علي للأخير”.

وأضاف: “وسام أبو علي سيرحل مقابل 7.5 مليون دولار + 2 مليون دولار حوافز ومكافآت كأعلى لاعب يتم بيعه في الدوري المصري، وعلى الأهلي أن يبحث عن بديل بنفس قوة وسام أبو علي؛ لأن الأهلي حاليا أصبح يمتلك لاعبين مميزين، وسيأتيهم عروض مالية أكبر مما يحصلون عليها مع الأحمر”.

الإعلامي أحمد شوبير الفلسطيني وسام أبو علي النادي الأهلي اعتذار وسام أبو علي

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