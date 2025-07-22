قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي في قطاع غزة
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات
إعلام إيراني: رجال الإطفاء يخمدون حريقا في مجمع تجاري شمالي البلاد
ملك بلجيكا عن أزمة غزة: عار على الإنسانية.. والسلطات تستجوب إسرائيليين
استجابة عاجلة لتوجيهات الرئيس.. تدخل فوري من التضامن وحياة كريمة في قرية السنابسة
المأساة الغامضة.. وفاة الطفلة السادسة في فاجعة المنيا داخل مستشفى أسيوط
بينهم 7 من طالبي المساعدات.. استشهاد 31 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال
الزمالك يوجه رسالة دعم مؤثرة لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية
هجوم يوم الصفر.. تحذير من اختراق سيبراني واسع النطاق| ما القصة؟
الحماية المدنية تختبر أنظمة الحريق للأبراج الإدارية بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة
رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي
الأمم المتحدة: 2.1 مليون فلسطيني يعيشون بغزة دون طعام أو مياه نظيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لعله خير.. فرج عامر يعلق على رحيل وسام أبو علي عن الأهلي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
باسنتي ناجي

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة علي رحيل اللاعب وسام أبو علي عن صفوف فريق النادي الاهلي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: "اتابع مباراة الاهلي والملعب التونسي ومحمد شريف سجل هدفين في خلال أول ٢٠ دقيقة بمنتهي السهولة، الحساسية امام المرمي مهمة والخبرة التهديفية مهمة لكن يجب ألا ننسي من يصنع التمريرة الحاسمة، لعل اصرار  وسام ابو علي، علي مغادرة الاهلي  يكون خير من نواحي متعددة".

كان اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، قد قدم اعتذارًا رسميًا إلى جماهير النادي الأهلي، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولاعبي الفريق، على خلفية ما وصفه بـ"تصرفات غير مقبولة" صدرت عنه مؤخرًا.

وقال أبو علي في مقطع مصوّر نشره عبر حسابات النادي الاهلي :
"أنا بعتذر لجمهور الأهلي وكابتن الخطيب والإدارة واللاعيبة، وأي حد ليه مكان في قلبي، على التصرفات اللي عملتها والحاجات اللي حصلت مني. اتصرفت بطريقة مش موافق عليها، ومش عايز أي لاعب يكرر اللي حصل."

وأضاف:"النادي الأهلي كبير وعظيم، وهو اللي طلعني لفوق، والجمهور هو اللي صنعني ووصلني للمرحلة دي. النادي هو السبب في احترافي، والسنة ونص اللي قضيتهم فيه كانوا أحلى أيام حياتي."

وأشار إلى أنه اشترى بيتًا في مصر لأنها أصبحت بمثابة "بلده الثانية"، مؤكدًا أن الأهلي كان سببًا مباشرًا في بروزه على الساحة الدولية:
"الأهلي هو اللي خلاني نجم لمنتخب فلسطين، وفرّح شعب فلسطين كله، وخلاني أمثل بلدي بالشكل اللي كنت بحلم بيه."

وأوضح أبو علي أن الضغوط النفسية التي مر بها هي السبب في ما صدر منه:
"أنا بس بطلب من الناس تسامحني.. كنت مضغوط جدًا، والموضوع كبر وخرج من إيديا، ومكنتش عارف أتصرف إزاي."

واختتم حديثه مؤكدًا على احترامه الكامل لمصر وللنادي الأهلي، قائلاً:
"أي بيانات طلعت من أي حد واتكلمت ضد الأهلي، أنا مش مع الناس دي.. مصر بلد الأمن، وأحلى فترات حياتي كانت فيها."

وسام أبو علي الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

بالصور

مايونيز بيتي بدون فشل.. طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

نمر السيارة تسهل على اللصوص سرقتها وتسجيلها بأسمائهم.. تفاصيل

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

مدينة كبرى تحظر استخدام الدراجات الكهربائية وتفرض قيودًا صارمة

الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية
الدراجات الكهربائية

تسوس الأسنان للأطفال.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

تسوس الاسنان للاطفال.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج
تسوس الاسنان للاطفال.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج
تسوس الاسنان للاطفال.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد