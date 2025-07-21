شوبير: لا مفاوضات مع مهاجم أجنبي … وكوكا ضمن الخيارات

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه "مع شوبير" على "أون سبورت إف إم"، أن الأهلي لا يسعى حالياً للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويض رحيل وسام أبو علي، موضحاً: “إذا كنا سنجلب أجنبي، فمن سيغادر من القائمة الحالية؟”.

وذكر شوبير أن البديل المحتمل هو جراديشار، وفتح الباب أمام إمكانية التعاقد مع مهاجم فلسطيني يتم قيده محلياً.

في مفاجأة كبيرة، أعلن شوبير أن أحمد حسن كوكا (مهاجم أنقرة غوجو التركي سابقاً) يعد مرشحاً بقوة للانضمام إلى الأهلي، وقد يكون ضمن القائمة النهائية للصفقات.

صفقة أسامة فيصل – البنك الأهلي

يواصل أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي ومنتخب مصر، جذب أنظار الأهلي بقيادة المدرب ريبيرو، كخيار لتعويض مركز رأس الحربة.

لكن تقارير نفت وجود نية لدي البنك الأهلي لبيعه إلا في حال تقديم "عرض مالي ضخم" لا يُرفض، خاصة بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي واحتلاله وصافة ترتيب هدافي الدوري.

تقيم بعثة الأهلي معسكراً إعدادياً في طبرقة التونسية استعداداً للموسم المقبل، ويستمر حتى 26 يوليو.

خُصص وقت خلال الاجتماع التنسيقي لاختيار زي الفريق للمباراة الودية اليوم ضد الملعب التونسي:

الأهلي سيرتدي القميص الأحمر، الشورت الأبيض، الجورب الأحمر.

حارس المرمى سيظهر بلون أزرق فاتح.

الفريق التونسي سيرتدي بالكامل الأسود.