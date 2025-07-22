بديل وسام أبو علي.. تفاصيل تهدد صفقة الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي سيف زاهر، تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع مهاجم بديل لتعويض الرحيل وسام أبوعلي، عن صفوف الفريق، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال زاهر في تصريحات خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن النادي الأهلي رصد مبلغ 50 مليون جنيه من أجل التعاقد مع المهاجم أسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكمل زاهر :"إدارة البنك الأهلي حددت سعر بيع اللاعب بين 80 إلى 100 مليون جنيه، مؤكدة أن بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق ليس أزمة حال عدم الوصول للمقابل المطلوب".

وختم :"الفترة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في الصفقة، قد تشمل إدخال لاعبين ضمن العرض المقدم، في ظل رغبة الأهلي في تعويض رحيل المهاجم وسام أبوعلى".



وكانت قد وجّهت الفنانة هبة عبدالغني، رسالة إلى وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي بعد تصرفاته المثيرة للجدل قبل رحيله عن القلعة الحمراء وكتبت هبة عبد الغني عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك: "اعتقد يا وسام انت ووكيلك دلوقتي بس عرفتوا مين هو النادي الأهلي، وقريبًا مع اول ماتش هتعرفوا مين هو جمهور النادي الأهلي العظيم وجمهور الأهلي اللي كان غيران علي هيبة النادي من العبث اللي عمله وسام و وكيله واتحاد كرة القدم الفلسطيني ثقوا في إدارة ناديكم واتفرجو واستمتعو بباقي الماتش دا، متستعجلوش لسه اللي جاي في الماتش دا أحلى هيبسطكم".

وتصدر اسم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية؛ بسبب مطالبته بالرحيل إلى نادي كولومبوس الأمريكي، وهو ما تم بالفعل في النهاية، بمقابل يقترب مما طلبه الأهلي، وحدد الأحمر موعدا رسميا للإعلان عن رحيل مهاجمه الأبرز خلال السنوات الاخيرة.

وقال كريم رمزي، في تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية”، على راديو “ميجا إف إم”: وسام أبو علي سيرحل مقابل 7.5 مليون دولار + 2 مليون دولار حوافز ومكافآت كأعلى لاعب يتم بيعه في الدوري المصري، وعلى الأهلي أن يبحث عن بديل بنفس قوة وسام أبو علي؛ لأن الأهلي حاليا أصبح يمتلك لاعبين مميزين، وسيأتيهم عروض مالية أكبر مما يحصلون عليها مع الأحمر.