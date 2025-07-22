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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرفت مين هو الأهلي..هبة عبدالغني توجه رسالة قاسية لـ وسام أبو علي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
يارا أمين

وجّهت الفنانة هبة عبدالغني، رسالة إلى وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي بعد تصرفاته المثيرة للجدل قبل رحيله عن القلعة الحمراء وكتبت هبة عبد الغني عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك: "اعتقد يا وسام انت ووكيلك دلوقتي بس عرفتوا مين هو النادي الأهلي، وقريبًا مع اول ماتش هتعرفوا مين هو جمهور النادي الأهلي العظيم وجمهور الأهلي اللي كان غيران علي هيبة النادي من العبث اللي عمله وسام و وكيله واتحاد كرة القدم الفلسطيني ثقوا في إدارة ناديكم واتفرجو واستمتعو بباقي الماتش دا
، متستعجلوش لسه اللي جاي في الماتش دا أحلى هيبسطكم".

وتصدر اسم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية؛ بسبب مطالبته بالرحيل إلى نادي كولومبوس الأمريكي، وهو ما تم بالفعل في النهاية، بمقابل يقترب مما طلبه الأهلي، وحدد الأحمر موعدا رسميا للإعلان عن رحيل مهاجمه الأبرز خلال السنوات الاخيرة.

الإثنين.. الإعلان عن الرحيل الرسمي لمهاجم الأهلي

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الأهلي سيعلن عن رحيل وسام أبو علي غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الاتفاق حول انتقال اللاعب إلى كولومبوس الأمريكي انتهى.

وقال كريم رمزي، في تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية”، على راديو “ميجا إف إم”: الإثنين المقبل توقيع العقود الرسمي بين الأهلي وكولومبوس الأمريكي لانتقال وسام أبو علي للأخير.

وأضاف: وسام أبو علي سيرحل مقابل 7.5 مليون دولار + 2 مليون دولار حوافز ومكافآت كأعلى لاعب يتم بيعه في الدوري المصري، وعلى الأهلي أن يبحث عن بديل بنفس قوة وسام أبو علي؛ لأن الأهلي حاليا أصبح يمتلك لاعبين مميزين، وسيأتيهم عروض مالية أكبر مما يحصلون عليها مع الأحمر.

هبة عبدالغني وسام أبو علي الأهلي القلعة الحمراء فيسبوك

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